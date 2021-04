Traumhaus AG: Traumhaus AG eröffnet weiteres Büro

Die Projektentwicklungsgesellschaft aus Wiesbaden expandiert in den Norden

Wiesbaden, 6. April 2021: Die Traumhaus AG eröffnet im Bremer Stadtteil Horn-Lehe ihr erstes Büro in Norddeutschland, in dem Bauleitung, Projektentwicklung und Planung mit sechs Mitarbeitern seit 1. April 2021 operativ tätig sind.

Die Automatisierung und Industrialisierung der Baubranche schreiten weiter voran und das kontinuierliche Wachstum der Traumhaus AG sowie die damit verbundene Expansion in mittlerweile acht Bundesländer machte diesen Schritt notwendig.

"Die Nachfrage nach seriell gefertigtem, günstigem Wohnraum ist auch in Norddeutschland stark gestiegen, so dass diese Region immer mehr zu einem wichtigen neuen Zielgebiet für unsere Projektentwicklung wird", erklärt Traumhaus AG-Vorstandsvorsitzender Otfried Sinner die Motive für die Expansion nach Bremen, einem weiteren Traumhaus-Büro nach Köln und Langenselbold sowie dem Stammsitz in Wiesbaden.



Über Traumhaus AG

Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel.



Traumhaus AG Investor Relations

Michael Bussmann

+49 6122 58653 - 68

m.bussmann@traumhaus-familie.de



Traumhaus AG Pressesprecherin

Christine Stein

+49-6122-58653-555

c.stein@traumhaus-familie.de

