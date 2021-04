Wer sein Portfolio um einen soliden Basiswert erweitern will, kann mit den Siemens-Healthineers-Zertifikaten interessante Seitwärtsrenditen erzielen.

Mit knapp 50 Mrd. Euro Marktkapitalisierung gehört Siemens Healthineers (DE000SHL1006) zu den größten europäischen Medizintechnik-Herstellern und hat zudem gute Chancen, bei der Neuordnung des deutschen Börsenbarometers im September in den neuen DAX40 aufzusteigen. Das würde automatisch mehr institutionelle Aufmerksamkeit und Repräsentanz in großen Fonds und ETFs bedeuten. Die Aktie markierte Anfang Februar mit 50 Euro ein Allzeithoch, aktuell werden 46,50 Euro bezahlt. Wer defensiv einsteigen will, kann mit Zertifikaten von einer Seitwärtsbewegung profitieren.

Discount-Strategie mit 5 Prozent Puffer (Juni 2021)