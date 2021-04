XELS, eine umweltbewusste Blockchain-Plattform für den Kauf und den Handel mit Emissionszertifikaten, ist an der Bittrex Global gelistet

Tokio (ots/PRNewswire) - Das Startup ermöglicht Unternehmen und Privatpersonen

den Zugang zu einem dezentralen Kohlenstoffmarkt, der intuitiv, transparent und

betrugssicher ist.



XELS, ein Startup, das Klimawandel bekämpft, indem es die Teilnahme und

Transparenz an Kohlenstoffmärkten fördert, ist seit heute unter dem

gleichnamigen XELS-Kürzel an der Bittrex Global gelistet. XELS bietet sowohl

Unternehmen als auch Privatpersonen Zugang zu einer Blockchain-basierten

Klimaschutzplattform, die sich zunächst auf tokenisierte freiwillige

Emissionszertifikate konzentriert. Diese Zertifikate sind zunehmend attraktiv

für Unternehmen, die den Verbrauchern zeigen wollen, dass sie es mit der

Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks ernst meinen.





Seit Entstehung der Kohlenstoffmärkte im Anschluss an das Kyoto-Protokoll unddas Pariser Abkommen wurde die Wirksamkeit des Verkaufs und Handels mitEmissionszertifikaten durch betrügerische Praktiken beeinträchtigt. BöswilligeAkteure verkaufen gelegentlich gefälschte oder abgelaufene Zertifikate, und"Recycling"-Betrug hatte zur doppelten Verwendung von nicht abgelaufenenZertifikaten geführt. Kohlenstoffmärkte eignen sich bestens für dieDistributed-Ledger-Technologie der Blockchain, da Transaktionen nicht verändert,rückgängig gemacht oder dupliziert werden können. TokenisierteEmissionsgutschriften können auch "verbrannt" werden, wobei durch einenöffentlichen Transaktions-Hash nachgewiesen wird, dass sie für immer aus demVerkehr gezogen wurden."Wir glauben, dass nur eine Dezentralisierung die effiziente Funktionsweise derKohlenstoffmärkte gewährleisten kann", erklärt XELS-Gründer und CEO TakeshiNojima. "XELS ermöglicht es der Industrie, offene, transparente Aufzeichnungenzu führen - von der Erzeugung über den Verkauf bis hin zur Stilllegung. WennUnternehmen leicht gemacht wird, ohne Angst vor Betrug ihren Kohlenstoffausstoßtransparent zu kompensieren, werden sie umso bereitwilliger den Klimawandelbekämpfen und Verbraucher von ihrem Engagement für die Umwelt überzeugenkönnen."XELS wird als Plattform-Token fungieren, der für den Zugang zu einer künftigenReihe von Stablecoins verwendet wird, die an verschiedene freiwillige, demIndustriestandard unterliegende Kompensationsmaßnahmen gekoppelt sind. InZukunft will das Unternehmen auch "Compliance"-Credits anbieten, die durchnationale Emissionshandelsabkommen umfassend reguliert sind. Japan liegt imVergleich zu europäischen Ländern zurück, in denen Unternehmen gezwungen sind,Compliance Credits zu kaufen, um hohe Steuern zu vermeiden. XELS ist bereits imGespräch mit zahlreichen börsennotierten Unternehmen in Japan, die das Ziel vonPremierminister Yoshihide Suga, bis 2050 Netto-Emissionen im Inland auf null zureduzieren, mittragen wollen.Obwohl XELS beim Start als ERC20-Token angeboten wird, ist sich das Unternehmender Problematik bewusst, die mit dem hohen Energieverbrauch von Ethereum,Bitcoin und anderen Kryptowährungen verbunden ist. Im Laufe dieses Jahres wirdXELS auf eine unternehmenseigene, energiesparende Blockchain migrieren, die seit2017 vom Unternehmen entwickelt wird. XELS Chain arbeitet mit einem hybridenProof-of-Stake- und Proof-of-Work-Ansatz und ermöglicht es den Nutzern, einenvollständigen Knoten auf einem einfachen Laptop zu betreiben, ohne dafürstromintensive Mining-Hardware zu benötigen.XELS, mit Sitz in Tokio und Hongkong, ist Mitglied der Climate Chain Coalition.Mehr über XELS erfahren Sie unter http://www.xels.io/Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an pr@xels.ioWenn Sie als Unternehmen oder Privatperson daran interessiert sind, mit XELS amdezentralen Kohlenstoffmarkt der Zukunft teilzunehmen, wenden Sie sich bitte anoffset@xels.ioLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1480245/Xels_Logo.jpgPressekontakt:Mitch Hammer+81 80 9400 0536Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154656/4882616OTS: XELS Limited