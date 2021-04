MÜNCHEN (dpa-AFX) - In Deutschland ist die Zahl der Kurzarbeiter nach Angaben des Ifo-Instituts gesunken. Im März seien 2,7 Millionen Menschen in Kurzarbeit gewesen, teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut am Mittwoch in München mit und berief sich dabei auf eine eigene Schätzung. Im Februar habe die Zahl der Menschen in Kurzarbeit bei revidiert 2,9 Millionen (zuvor 2,8 Millionen) gelegen, hieß es weiter. "Der Rückgang fand in fast allen Wirtschaftszweigen statt, insbesondere in der Industrie", kommentierte Ifo-Arbeitsmarktexperte Sebastian Link die Schätzung.

Darüber hinaus hätten leichte Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auch im Handel und im Gastgewerbe zu einem Rückgang der Kurzarbeit geführt, sagte Experte Link. Allerdings sei der Anteil der Kurzarbeiter im Gastgewerbe mit 50,8 Prozent weiterhin sehr hoch.

In der Industrie gibt es hingegen nur noch einen vergleichsweise geringen Anteil an Kurzarbeit. Hier schätzt das Institut, dass im März 436 000 Personen in Kurzarbeit waren, was einem Anteil von 6,3 Prozent entspreche. Für Februar bezifferten die Ifo-Forscher die Zahl der Kurzarbeiter in den Industriebetriebe auf 494 000 Menschen, was einem Anteil von 7,1 Prozent entsprochen habe./jkr/mis