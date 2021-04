07.04.2021 – Eine hohe Nachfrage zum Jahresende sicherte der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554) trotz Corona einen relativ hohen Auftragseingang, annähernd so hoch wie im Rekordjahr 2019. Und dieses Jahr setzt sich die Auftragsentwicklung positiv fort. Brasilien, Schweden, Frankreich, Italien und Mexiko – dieses Jahr kommen die Aufträge weltweit „rein“. Letzte Woche konnte Nordex insgesamt drei Aufträge über insgesamt 293 MW aus Spanien und Litauen melden. Und heute geht es nahtlos weiter mit

Zwölf Turbinen des Typs N163/5.X in Finnland verkauft und das mit sensationellen 30 Jahren Wartungsvertrag!

Nordex hat vom internationalen Windparkentwickler Energiequelle zwei Aufträge für die Windparks „Takanebacken“ und „Torvenkylä“ erhalten. Die 68 MW Gesamtkapazität sind ein Folgeauftrag für Nordex. Zurzeit errichtet die Nordex Group für Energiequelle bereits den 29,96-MW-Windpark „Konttisuo“ in der Gemeinde Soini. In der Gemeinde in der finnischen Landschaft Südösterbotten werden insgesamt sieben Turbinen des Typs N149/4.0-4.5 errichtet.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Energiequelle erneut für unsere Turbinentechnologie entschieden hat und dieses Mal für die N163/5.X. Dieser Anlagentyp ist optimal für die Windgeschwindigkeiten an den beiden Standorten geeignet“, sagt Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group.

„Die gute Zusammenarbeit bei unseren derzeitigen Projekten, vor allem aber auch die überzeugende Weiterentwicklung der Delta4000 Plattform, welche optimal auf die Bedürfnisse der beiden Projektstandorte zugeschnitten ist, waren für unsere Entscheidung für Nordex ausschlaggebend“, sagt Nils Borstelmann, CEO der Energiequelle Oy.

