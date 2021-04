BERENBERG belässt Dürr auf 'Hold'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: Dürr

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dürr vor den am 11. Mai erwarteten Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Das erste Quartal 2021 des Maschinen- und Anlagenbauers dürfte zeigen, dass sich die Neuaufträge erholt haben, allerdings von einer schwachen Vergleichsbasis aus betrachtet, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie unter Verweis auf das erste Quartal 2020. Auch wenn er zudem nun positiver für die Holzverarbeitungstochter Homag gestimmt sei, fehle es kurzfristig an Kurstreibern für die Aktie./mf/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2021 / 16:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.