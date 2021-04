UBS belässt AB Inbev auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev vor den am 6. Mai erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Brauereikonzern dürfte im ersten Quartal die Konsensschätzungen verfehlt haben, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Längerfristig sehe es zwar nicht schlecht aus für AB Inbev, aber die durchschnittlichen Analystenschätzung für 2022 und 2023 seien hoch./mf/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2021 / 01:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2021 / 01:14 / GMT





