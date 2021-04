Anlegerverlag Plug Power verzeichnet endlich wieder Plus! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 08.04.2021, 11:48 | 49 | 0 | 0 08.04.2021, 11:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Tiefes Aufatmen bei den Aktionären des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen. Denn nachdem die Tendenz zuletzt leicht nach unten ging, kann Plug Power heute wieder ein solides Plus an der Börse verzeichnen. Die Hoffnungen ruhen nun auf den nächsten Tagen. Anleger-Tipp: Bereiten Sie Ihr Depot nach Ostern auf einen möglichen Lockdown vor! Denn trotz der aktuellen Situation in der Pandemie, können Sie ihr Depot auf die Überholspur führen. Den exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen. Heute steigt der Aktienkurs um gute 2,04 Prozent und 0,55 Euro gegenüber dem gestrigen Tag. Dadurch liegt der Aktienkurs derzeit bei 27,50 Euro. Innerhalb der letzten Tage verspielte Plug Power allmählich den Kredit aus dem 15 Prozent starken Anstieg von vor zwei Wochen. Jetzt ist die Aktie zurück und kann nun eine neue Kurs-Rallye starten. Zuletzt gab es gute Neuigkeiten, da laut übereinstimmenden Medienberichten der Aktienfonds Small Cap Growth Insights Fund der Investmentbank Goldman Sachs aus den USA bei Plug Power eingestiegen ist. Mit einer Position von 300.000 Aktien und einem Wert von 19 Millionen US-Dollar, ist Plug Power auf Anhieb die größte Position im Portfolio. Fazit: Zum möglichen Lockdown präsentieren wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien, mit denen Sie ihr Depot nach Ostern auf die Überholspur führen. Hier kostenlos abrufen.



