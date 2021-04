Anleger-Tipp: Bereiten Sie Ihr Depot jetzt auf einen möglichen Lockdown vor! Denn trotz der aktuellen Situation in der Pandemie, können Sie ihr Depot auf die Überholspur führen. Den exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Wie lang wird diese Talfahrt von Plug Power noch weitergehen? Obwohl die Aktie eine der vielversprechendsten der aktuellen Zeit ist, geht es hier seit Wochen bergab. Es ist definitiv ein kontinuierlicher Abwärtstrend zu erkennen, der jedoch auch irgendwann ein Ende nehmen wird. Ist also nun die Zeit gekommen, sich in Stellung für den nächsten Aufwärtstrend zu bringen?

Zuletzt hatte Plug Power auf jeden Fall gute Nachrichten zu verkünden. Einerseits hatte man seinen Einstieg in die Formel 1 verkündet, wo zukünftig der Werbeschriftzug von Plug Power auf den Boliden zu sehen sein wird. Außerdem wurde eine neue Fertigungsanlage angekündigt. Plug Power ist also für die Zukunft bestens gerüstet! Wo kann es also noch hingehen?

Es nimmt kein Ende mit der Achterbahnfahrt von Plug Power. Der Wasserstoff-Produzent aus den USA ist eine der spannendsten Aktien auf dem Markt und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Heute muss man wieder Verluste verkraften, denn die Aktie verliert bereits zu Wochenbeginn heftige 2,51 Prozent und 0,68 Euro. Die Aktie fällt damit auf 26,46 Euro!

Fazit: Zum möglichen Lockdown präsentieren wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien, mit denen Sie ihr Depot nun auf die Überholspur führen. Hier kostenlos abrufen.