Orascom Development Holding AG kündigt Änderungen im Verwaltungsrat an Altdorf, 13. April 2021 - Orascom Development Holding AG (ODH) gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat von ODH an der bevorstehenden ordentlichen Generalversammlung die Wahl von Barbara Heller, Amine Omar Tazi-Riffi und Eskandar Tooma als neue Mitglieder des Verwaltungsrats beantragen wird. Die derzeitigen Verwaltungsratsmitglieder Adil Douiri und Marco Sieber haben entschieden, sich nicht für eine weitere Amtsdauer zur Wiederwahl zu stellen.

"Wir danken Adil und Marco für ihre wertvollen über die letzten Jahre geleisteten Dienste. Wir werden ihre Führungsstärke, Offenheit und Scharfsinnigkeit vermissen", sagte Naguib Sawiris, Vizepräsident des Verwaltungsrates, im Namen des Präsidenten Samih Sawiris und der übrigen Verwaltungsratsmitglieder. "Gleichzeitig freuen wir uns, die Nominierung von Amine, Barbara und Eskandar bekannt geben zu dürfen. Sie werden unsere Kompetenzen in Bezug auf Strategie, Markterschliessung und Corporate Governance mit ihrer umfangreichen und vielfältigen Erfahrung zusätzlich stärken."

Die Einberufung zur ordentlichen Generalversammlung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Curriculum Vitae - Barbara Heller

Barbara Heller (Schweizer Staatsangehörige, wohnhaft in der Schweiz, Jahrgang 1967) ist Mitgründerin und seit 2013 Managing Partner von SWIPRA Services. SWIPRA berät Unternehmen und deren Verwaltungsräte in den Bereichen Corporate Governance, soziale Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility), Kommunikation und Offenlegung. Frau Heller hält darüber hinaus Mandate als Mitglied des Bankrates und des Strategieausschusses der Graubündner Kantonalbank, Schweiz, Mitglied der Anlagekommission der Transparenta Sammelstiftung für berufliche Vorsorge, Schweiz, Vizepräsidentin des CFO Forums Schweiz, Präsidentin der Jury des Swiss CFO Awards sowie als Konsulentin bei Lemongrass Communications, Schweiz. Bis Ende März 2021 war Frau Heller Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Bank Cler.

