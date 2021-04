Bis September letzten Jahres lief es für die Aktie von NVIDIA wie am Schnürchen gezogen gen Norden, im Endeffekt konnte ein Jahreshoch bei 589,06 US-Dollar markiert werden. Anschließend aber schwenkte der Werte in eine grobe Seitwärtsspanne zwischen 460,00 und der genannten Marke ein. Zwar wurde Mitte Februar ein Ausbruchsversuch darüber gestartet, letztendlich scheiterten Bullen mit diesem Unterfangen. Erst zu Beginn dieser Handelswoche zeigten sich wieder verstärkt Käufer und trieben die Notierungen direkt über die Hürde von 589,06 US-Dollar an. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch, könnte dies ein mittelfristiges Kaufsignal zur Folge haben.

Pause beendet

Auffällig stark zeigt sich zuletzt auch der gesamtamerikanische Technologieindex NASDAQ 100. NVIDIA könnte einen nicht unerheblichen Anteil an der nun erneut entbrannten Rallye gehabt haben, aber erst oberhalb von 615,00 US-Dollar ließe sich für das Wertpapier des Grafikkartenherstellers weiteres Kurspotenzial in den Bereich von 631,00 und darüber an 673,92 US-Dollar ableiten. Auf mittelfristiger Basis könnte sogar ein Anstieg an 700,00 US-Dollar bevorstehen. Um hiervon bestmöglich profitieren zu können, könnte beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA6F3G zum Einsatz kommen. Sollte der bullische Vorstoß allerdings im Laufe dieser Handelswoche noch scheitern, müssten Abschläge auf 580,00 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden, darunter zurück auf den EMA 50 bei 540,18 US-Dollar.