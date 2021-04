Anlegerverlag Was ist los bei SLM Solutions? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 13.04.2021, 17:32 | 116 | 0 | 0 13.04.2021, 17:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Eine echte Krise durchlebten heute SLM Solutions-Aktionäre. Die Aktie büßt nämlich rund vier Prozent ein. Der Preis für einen Anteilsschein beläuft sich damit nur noch auf 17,10 EUR. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen? Download-Tipp: Zum möglichen Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen. Mit diesem Abverkauf ist die Lage nun durchaus angespannt. Denn eine wichtige Unterstützung ist nun zum Greifen nahe. Nur noch rund acht Prozent entfernt ist schließlich das 4-Wochen-Tief. Dieses wichtige Tief wurde bei 15,80 EUR gefunden. Wir stehen also unmittelbar vor der Entscheidung. Anleger, die von den langfristigen Aussichten von SLM Solutions überzeugt sind, könnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. Denn die Aktie befindet sich immer noch im Aufwärtstrend, da die 200-Tage-Linie derzeit bei 16,06 verläuft. Wer dagegen eh skeptisch ist, für den ist der heutige Tag eine Bestätigung. Fazit: Wie geht es bei SLM Solutions jetzt weiter? Kann die Aktie vielleicht sogar von einem möglichen Lockdown profitieren? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen im Falle eines Lockdowns zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



