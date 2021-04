Goldaktien freundlich

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Studie der Universität Oxford zeigt, dass der Wirkstoff Budesonid aus einem handelsüblichen Astmaspray das Risiko eines Krankenhausaufenthalts nach einer COVID-19 Erkrankung um 91 % senkt. Die Wirksamkeit des Sprays ist bereits 2020 bei Studien in China aufgefallen. Nach der Veröffentlichung im Ärzteblatt am 11.02.21 brauchte es noch einmal mehr als 2 Monate dafür, dass es die Studie in die Mainstreammedien schaffte.Kommentar: Mit einer Bestätigung der Studie und dem flächendeckenden Einsatz des Sprays wären die Vermarktung der Impfstoffe, der Beschluss des 750 Mrd EU-Verschuldungsprogramms und die Aussetzung der Grundrechte nicht mehr möglich gewesen.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem nachgebenden Dollar freundlich (aktueller Preis 46.915 Euro/kg, Vortag 46.610 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zieht an (aktueller Preis 25,46 $/oz, Vortag 24,80 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.168 $/oz, Vortag 1.162 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 2.598 $/oz, Vortag 2.588 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 64,51 $/barrel, Vortag 63,67 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,6 % oder 2,2 auf 143,0 Punkte. Bei den Standardwerten steigt B2 Gold 2,6 %. Franco-Nevada gibt 0,5 % nach. Bei den kleineren Werten können Alamos 5,1 %, Roxgold 4,4 % und Equinox 4,0 % zulegen. Intern. Tower Hill gibt 4,0 % nach. Bei den Silberwerten verbessern sich New Pacific 6,2 % und Santacruz 5,6 %. Sabina fallen 13,3 % und Sierra 5,3 %.