An der Wall Street passiert derzeit Ungewöhnliches: der S&P 500 nun 13mal (!) in Folge im Plus, aber die internen Strukturen (z. B. Anzahl Aktien die steigen in Relation zu fallenden Aktien) wird immer fragwürdiger

