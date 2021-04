Anlegertipp: Macht der Kauf von Plug Power also trotzdem Sinn? Angesichts dieser herausragenden Perspektive haben wir die aussichtsreichsten Wasserstofftitel für Sie ausfindig gemacht. Welche Aktien das größte Potenzial haben, lesen Sie in unserer großen Wasserstoff-Studie, die Sie jetzt zu Ostern ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.

Die Aktie von Plug Power ist gerade ein sehr unbekanntes Gebiet, auf dem sich selbst die besten Aktienexperten nicht sicher sind, wohin es gehen könnte. Es ist ein Auf und Ab der Gefühle, was nun endlich ein Ende nehmen könnte! Denn trotz der Kritik der US-Bank Morgan Stanley kann die Aktie nun wieder Hoffnung schöpfen, denn es gibt nicht nur schlechte Nachrichten!

Plug Power hat die Phase, in der man heftige Kurseinbußen verkraften musste, eindeutig hinter sich gelassen. Auch wenn es noch letzte, kleine Einbußen gibt, ist eine Trendwende deutlich geworden. In den letzten Tagen musste man stets hohe Prozentsätze vom Kurs abgeben, der heutige Verlust hält sich jedoch sehr deutlich im Rahmen. Der Trend spricht für Plug Power!

Man kann also reinen Gewissens davon ausgehen, dass hier quasi die Talsohle erreicht ist und bald ein klar positiver Trend zu erwarten ist. Plug Power kämpft sich aus der Krise zurück und schaltet wieder in den Angriffsmodus. Heute gibt es aber erstmal noch einen Einstiegsrabatt von 0,41 Prozent und 0,10 Euro, wodurch die Aktie vorübergehend auf 24,405 Euro fällt!

