Anlegerverlag Großes Aufatmen bei Ballard Power! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.04.2021, 14:48 | 6 | 0 | 0 22.04.2021, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen können sich heute glücklicherweise wieder über einen Anstieg an der Börse freuen. Denn nach zuletzt deutlich sinkendem Aktienkurs, kann heute wieder ein Plus verzeichnet werden. Legt Ballard Power jetzt wieder richtig los? Anmerkung der Redaktion: In unserer großen Wasserstoffstudie können Sie ab sofort lesen, wie die Prognosen für Unternehmen wie Ballard Power aussehen. Denn trotz sinkender Aktienkurse eröffnet die Branche weiterhin immense Gewinnpotenziale. Einfach hier klicken. Nachdem gestern der niedrigste Wert der letzten drei Monate verzeichnet wurde, steigt der Aktienkurs heute um 1,56 Prozent und 0,26 Euro. Dadurch liegt der Wert der Aktie aktuell bei 16,95 Euro. Somit wurde der Abwärtsspirale noch im richtigen Moment entgegengewirkt. Zuletzt gab es gute Nachrichten. Ballard Power wurde damit beauftragt den ersten Krankenwagen mit Brennstoffzellenantrieb auszurüsten. Dieser soll in London zum Einsatz sein und auf dieser Basis soll geprüft werden, inwiefern weitere Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs mit Brennstoffzellenantrieb ausgerüstet werden können. Fazit: Welche Aktien von einem anstehenden Wasserstoff-Boom am meisten profitieren dürften, können Sie ab sofort in unserem kostenlosen Sonderreport lesen. Die Wasserstoff-Studie präsentiert die Gewinnpotenziale der Branche und wie die Unternehmen davon profitieren könnten. Einfach hier klicken.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer