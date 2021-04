Anlegerverlag Kräftiger Kursanstieg bei Stratec! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 27.04.2021, 10:32 | 67 | 0 | 0 27.04.2021, 10:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Alle Anteilseigner von Stratec dürften heute mit Geld zählen beschäftigt sein. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund vier Prozent aus. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so? Anleger-Tipp: Bereiten Sie Ihr Depot auf einen möglichen Lockdown vor! Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern! Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund zwei Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Der Hochpunkt liegt bei 120,80 EUR. Daher hat Stratec es jetzt selbst in der Hand! Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft langfristig orientierten Börsianern derzeit nicht. Schließlich steht dieser Indikator bei 120,74 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. Aber dass die Kurse auch Abwärtstrends positiv überraschen können, beweist Stratec heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise. Kommt jetzt doch noch ein harter Lockdown? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport mit welchen Aktien Sie Ihr Depot auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken.



