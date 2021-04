NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 350 Pence belassen. Der Ölkonzern habe ihn und seine hoch gesteckten Erwartungen nicht enttäuscht, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das Gasgeschäft habe zur positiven Überraschung mit beigetragen./ck/ajx

