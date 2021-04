28.04.2021 / 18:15 CET/CEST

CLIQ Digital vor Erwerb der übrigen Anteile an der Tochtergesellschaft Hype Ventures B.V. gegen Barzahlung, Earn-out sowie Ausgabe von 320.000 neuen Aktien



Düsseldorf, 28. April 2021 - Die CLIQ Digital AG ("Gesellschaft") hat heute Anteilskaufverträge zum Erwerb der übrigen ausstehenden Anteile an ihrer Tochtergesellschaft Hype Ventures B.V. im Umfang von 20 % des Gesellschaftskapitals unterzeichnet. Die Hype Ventures B.V. ist eine in Amsterdam ansässige Konzerngesellschaft, die Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienstleistungen anbietet und sämtliche Anteile an einer französischen Tochtergesellschaft hält. Die französische Tochtergesellschaft betreibt ein vollständiges Technologie-Studio, welches plattformübergreifende Streamingleistungen für die Content-Kategorien der Gesellschaft gestaltet und erstellt. Als Gegenleistung wird die CLIQ Digital AG eine feste Barleistung in Höhe von EUR 6 Millionen sowie einen Earn-out in Höhe von insgesamt voraussichtlich EUR 0,8 Millionen über einen Zeitraum von zwei Jahren leisten. Außerdem hat die CLIQ Digital AG die Ausgabe von 320.000 neuen Aktien an die Verkäufer vereinbart.