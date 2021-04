Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Mehrheitlich höher - Moskau erneut tiefer Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Mittwoch überwiegend fester aus dem Handel gegangen. An der Prager Börse ging der PX 0,66 Prozent höher bei 1103,71 Einheiten aus dem Handel. Bei den schwer gewichteten Titeln standen CEZ …