Ganz eng wird es heute für Münchener Rück-Aktionäre. So büßt der Kurs satte rund drei Prozent ein. Durch diesen Rücksetzer beträgt der Preis nur noch 248,55 EUR. Geht es nun noch weiter runter oder können wir schon wieder kaufen?

Aus technischer Sicht haben sich die Aussichten (deutlich) verschlechtert. Denn Münchener Rück hat eine wichtige Unterstützung gerissen. So fällt der Kurs heute auf ein neues Mehrwochentief. Bisher lag das Tief bei 253,25 EUR und wurde am 253,25X erreicht. Es geht jetzt also um alles!

Turnaround-Spezialisten könnten die Korrektur zum spekulativen Einstieg nutzen. Immerhin gibt es die Aktie heute mit kräftigem Discount. Wer dagegen von den Zukunftsaussichten nicht überzeugt ist, sieht seine Einschätzung heute bestätigt.

