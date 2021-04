Trotz sensationell guter Zahlen von Apple handelt der Nasdaq im Minus - auch die Aktie von Apple dreht nach der gestrigen nachbörslichen Party heute ins Minus. Genau das zeigt das eigentliche Dilemma: wer auf dem Gipfel

Trotz sensationell guter Zahlen von Apple handelt der Nasdaq im Minus - auch die Aktie von Apple dreht nach der gestrigen nachbörslichen Party heute ins Minus. Genau das zeigt das eigentliche Dilemma: wer auf dem Gipfel steht, dem fehlt die Perspektive nach oben! Oder, wie die Amerikaner sagen: it´s as good as it gets! Durch die massiven Kursanstiege sind kurzfristig vermutlich alle guten Nachrichten voll eingepreist, ohnehin sind die Investoren bis Oberkante Unterlippe bereits investiert. Wichtig für die Tech-Werte und damit für die Aktienmärkte insgesamt wird die Entwicklung bei den Renditen (die derzeit wierder ansteigen). Heute Abend dann die Zahlen von Amazon, wir berichten bei finanzmarktwelt.de ab 22Uhr..

