Die Berichtserstattungssaison läuft auf Hochtouren, von denen die Märkte schon viel vorweggenommen haben. Jetzt gilt es die Vorschusslorbeeren zu verteidigen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

zwar konnten einige Unternehmen das schon mit Bravour meistern, aber dennoch wäre ein Auskonsolidieren der erreichten Kursgewinne wünschenswert. Deshalb rechnen wir zunächst nicht mit neuen Allzeithochs, wenngleich die Grundstimmung positiv bleibt.

Auf der anderen Seite wird immer klarer, dass die Inflation nicht mehr zu stoppen ist. 3,5 % mindestens, wahrscheinlich sogar mehr als 4 %, so die ersten Hochschätzungen von Marktkennern.

Natürlich wird dies die Realzinsen massiv in den negativen Bereich drücken, was Wasser auf die Gold-Mühle bedeutet! Gerade im Goldsektor wird immer wieder von „Manipulation“ gesprochen. Und auch diese „Manipulatoren“ wissen, dass es immer schwieriger wird Investoren aus dem Edelmetall durch Volatilität herauszuschütteln. Deshalb wird vermutet, dass die letzte Bastion bald fallen wird.

Das wissen die Manipulatoren genau und nur deshalb versucht man mit derart harten und aus dem Nichts kommenden Attacken die Anleger aus der ältesten Währung der Welt herauszuschütteln! Das zeichne sich, so Marktbeobachter, mit gezielten und aus dem Nichts kommenden Attacken ab, wie zum Beispiel am vergangenen Freitag wieder. Binnen kürzester Zeit wurde der Gold-Future mittels Millionen Papier-Gold-Unzen in den Bereich um 1.750,- USD gedrückt.

Wer jetzt nicht standhaft bleibt und den Edelmetallmarkt verlässt oder noch nicht einsteigt, der könnte eine Goldpreis-Rallye historischen Ausmaßes verpassen! Warum sich Edelmetallinvestments anbieten und mit welchen Unternehmen Sie von der bevorstehenden Hausse profitieren können lesen Sie hier, in unserem Wochenrückblick.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

