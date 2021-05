---------------------------------------------------------------------------

MEDIENMITTEILUNG



4. Mai 2021

SIG Combibloc Group AG ("SIG")



Starke Leistung im ersten Quartal - Ausblick für Gesamtjahr unverändert

Ergebnis 1. Quartal



* Kernumsatz auf vergleichbarer Basis währungsbereinigt um 13,4% gesteigert, ausgewiesen um 9,2%



* Geschäft im Nahen Osten und Afrika (MEA) ab Ende Februar 2021 voll konsolidiert



* In Region Asien-Pazifik Wiederaufstockung von Lagerbeständen bei Kunden nach verhaltenem vierten Quartal 2020



* Wachstum in Region Americas getrieben durch im letzten Jahr platzierte Abfüllanlagen und Wiederaufstockung von Lagerbeständen

* Region Europa profitiert weiterhin von hohem Konsum zu Hause

* Bereinigte EBITDA-Marge 26,1% (Q1 2020: 21,3%): geringere Währungsvolatilität



Umsatzentwicklung:1 1. Quartal 2021



Drei Monate Drei Monate Ände- Vergleichba- bis 31. März bis 31. März rung re Basis 2021 2020 inkl. MEA (In EUR Aus-gewiesen Währungs-be- Aus-- Währung- Millionen reinigt gewie- s-berei- oder %) sen nigt Kernumsatz 442,0 389,6 13,4% 17,8% 9,2% 13- ,4- % Gesamtum- 451,3 392,9 14,9% 19,3% 10,6% 14- satz ,8- %

Kennzahlen: 1. Quartal 2021



Drei Monate bis Drei Monate bis 31. März 2021 31. März 2020 (In EUR Millionen oder %)

Bereinigtes EBITDA 117,9 83,7 Bereinigte EBITDA-Marge 26,1% 21,3% EBITDA 93,1 67,2 Bereinigtes Nettoergebnis 52,0 12,9 Nettoergebnis 2,9 (25,5) Freier Cashflow (6,5) 16,2 1 Zusätzliche Informationen über alternative, vom Management verwendete Kennzahlen, die nicht in IFRS definiert sind, einschliesslich Definitionen und Überleitungen auf die in IFRS definierten Kennzahlen, die Methodenänderung für die Währungsbereinigung und eine Definition für die Wachstumsraten auf vergleichbarer Basis sind zu finden unter: https://reports.sig.biz/annual-report-2020/services/glossary.html