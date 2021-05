Die Ausgangslage hat sich mit diesem Anstieg nun massiv verbessert. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie ein neues Top. So überbietet der Wert sein 4-Wochen-Hoch. Dieser Wendepunkt wurde bis dato bei 39,33 EUR ausgelotet. Bei Hugo Boss dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Rückenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Wenn es danach geht, verläuft Hugo Boss nämlich in Aufwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 29,37 EUR befindet. Hugo Boss liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist.

