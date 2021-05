BioNTech-Anleger wurden in den vergangenen Tagen kräftig durchgeschüttelt. Gestern kletterte der Kurs zunächst auf ein neues Allzeithoch, um dann im Tagesverlauf massiv abzustürzen. Zwischenzeitlich rutschte die Aktie ausgehend vom Tageshoch über 22 Prozent ins Minus, denn kurz nach der Eröffnung der Wall Street fiel BioNTech von 183 auf nur noch 143 Euro ab.

Heute kam es dann bei BioNTech zu einer kräftigen Rallye. Die Aktie erholte sich zwischenzeitlich um über zehn Prozent, musste aber in den vergangenen Stunden einen Teil der Gewinne bereits wieder abgeben. Jetzt bleibt abzuwarten, ob sich die große Impfstoffhoffnung am morgigen Mittwoch weiter erholen kann oder ob die Talfahrt wieder an Dynamik gewinnt.

