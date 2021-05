Anlegerverlag Deshalb wird Nel ASA derzeit so heftig abgestraft Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 06.05.2021, 17:48 | 632 | 0 | 0 06.05.2021, 17:48 | Bei Nel ASA läuft es derzeit nicht so richtig. Die am Dienstag vorgelegten Zahlen sollten den Kurs eigentlich aus seiner Lethargie reißen – immerhin pendelte die Aktie vorher wochenlang zwischen 2,40 und 2,60 Euro – doch dieser Schuss ging nach hinten los. Zwar konnten die Norweger die Umsätze im Vorjahresvergleich um knapp 24 Prozent auf 157 Millionen norwegischen Kronen steigern, doch auch der Verlust je Aktie ging deutlich nach oben. Da mit diesen Zahlen auch die Erwartungen der Analysten verfehlt wurden, geht es für die Aktie seitdem nach unten. Nach Abschlägen von 14 Prozent und drei Prozent verliert der Kurs heute erneut rund zehn Prozent an Wert. Von einer Gegenbewegung fehlt derzeit jede Spur. Nel ASA notiert damit auf dem gleichen Niveau wie zuletzt vor sechs Monaten! Den kommenden Tagen kommt damit eine hohe Bedeutung zu. Empfehlung für Anleger: Sollten Anleger jetzt alle Nel ASA-Aktien verkaufen? Oder sind das schon wieder Einstiegskurse? Angesichts dieser komplett neuen Situation haben wir Nel ASA noch einmal eingehend analysiert. Die komplette Studie können Sie hier ausnahmsweise kostenlos herunterladen.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer