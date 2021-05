Anlegerverlag Nel ASA: Jetzt wird es richtig heftig! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 06.05.2021, 18:47 | 33 | 0 | 0 06.05.2021, 18:47 | Foto: www.anlegerverlag.de Was für eine Woche für den einstigen Vorzeigekonzern aus dem Bereich Wasserstoff. Seit der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal am Dienstag geht es für Nel ASA quasi steil nach unten. Einem Minus von 13,55% am Dienstag, folgte gestern ein weiterer Rücksetzer von 3,91%. Heute gehen die Kurse abermals in die Knie. Denn momentan zeigt die Kurstafel einen Abschlag von 10,58% an. Das bedeutet: Notierte die Aktie am Dienstag im Hoch noch bei 2,46 Euro, müssen momentan nur noch 1,77 Euro hingelegt werden. Ein Minus von 28 Prozent. Dabei waren die Geschäftszahlen so schlecht nicht. Zwar hat die Rentabilität des Unternehmens im Vorjahresvergleich weiter gelitten, doch die Umsätze konnten deutlich (+24%) gesteigert werden. Empfehlung für Anleger: Jetzt noch schnell alle Aktien verkaufen? Oder auf diesem Niveau schon wieder einsteigen? Das sind die Fragen, die sich Nel ASA-Aktionäre momentan stellen. Wir haben die Aktie angesichts des dramatischen Kursverlaufes genau analysiert. Diese Analyse können Sie hier abrufen.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer