Die Erfindung der GPU durch NVIDIA im Jahr 1999 löste das Wachstum des PC-Gaming-Marktes aus, definierte die moderne Computergrafik neu und revolutionierte das Parallel-Computing. In jüngster Zeit löste GPU-Deep-Learning die moderne KI aus, wobei die GPU als Gehirn von Computern, Robotern und selbstfahrenden Autos fungiert, die die Welt wahrnehmen und verstehen können. KI treibt den Wandel in jeder Branche auf der ganzen Welt voran. Da Unternehmen zunehmend datengesteuert sind, steigt die Nachfrage nach KI-Technologie. Von Spracherkennungs- und Empfehlungssystemen über medizinische Bildgebung bis hin zu verbessertem Lieferkettenmanagement bietet die KI-Technologie von NVIDIA Unternehmen die Rechenleistung. Gelingt auch die Übernahme von Arm, würde sich die Schlagkraft im Chipsektor enorm erhöhen.

.

Zum Chart

.

Im übergeordneten Bild hat der Aktienkurs den nach dem Sell Off im März 2020 geltenden Aufwärtstrend Anfang September verlassen und ist in eine Seitwärtskonsolidierung eingeschwenkt. In der Spitze sorgte dieser Trend für eine Zunahme von 225 Prozent. Es war klar, dass solche Kurszuwächse nicht ad infinitum fortgeschrieben werden konnten. Das Wachstum des Gewinns pro Aktie im Hintergrund kann sich sehen lassen und führt dazu, dass sich das erwartete KGV für das Geschäftsjahr 2022/23 auf 39 verringert. Nachdem danach auch Wachstum in dieser Größenordnung erwartet wird, sind die Aktionäre bereit, diese Multiples zu zahlen. Ein weiteres Long-Argument ist die Tatsache, dass die Marktteilnehmer die Aktie nicht nachhaltig unter das Supportlevel von 490,11 US-Dollar abverkauft haben, sondern eben durch ihr Handeln eine Seitwärtsrange produziert haben. Diese Range wird aller Wahrscheinlichkeit nach wieder von einem Ausbruch über die Marke von 587,29 US-Dollar abgelöst. Die Ausbrüche im Februar und April 2021 waren durch anschließende Kursverluste nur temporär. Die Wahrscheinlichkeit, diese Seitwärtsrange mittelfristig nach oben zu verlassen, erscheint größer als ein Kurseinbruch.