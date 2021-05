2020 waren sie die absoluten Überflieger. Die sogenannten Wasserstoffaktien wie Nel ASA, Ballard Power, Plug Power & Co. verdoppelten, verdreifachten und verzehnfachten sich sogar. Doch seit den Rekordhochs Ende Januar befinden sich die Kurse regelrecht auf Talfahrt, die sich in dieser Woche sogar noch beschleunigte. Denn die Platzhirsche Nel ASA und Ballard Power hatten mit der Vorlage ihrer Quartalsergebnisse die Analystenschätzungen (deutlich) verfehlt.

Die schwachen Zahlen dürften für viele Anleger der Ausschlag gewesen sein, weitere Aktien abzustoßen, um so vielleicht noch einen Restgewinn zu realisieren. Immerhin rutschten die Kurse jetzt auf das Niveau von Mitte November als der bislang finale Rallyeschub der Kurse begann, der Ende Januar in Rekordhochs gipfelte. Doch was sollten Anleger jetzt tun?

