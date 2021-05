Anlegerverlag BioNTech: Jetzt auch noch das! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 08.05.2021, 09:48 | 155 | 0 | 0 08.05.2021, 09:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Wie soeben bekannt wurde blockiert Frankreich eine Impfstoffbestellung der EU-Kommission bei BioNTech/Pfizer von rund 1,8 Milliarden Impfstoffdosen. Dabei könnten laut dem Artikel in „Welt“ nationale Interessen eine (große) Rolle spielen. So wird spekuliert, dass Frankreich anstrebt, Produktionsstätten von BioNTech nach Frankreich zu verlagern, um heimische Unternehmen zu stärken. Sollte es tatsächlich so kommen, könnte das einen Rückschlag in der großen Impfkampagne bedeuten. Das wäre das i-Tüpfelchen auf die turbulente Woche bei BioNTech, die am Dienstag mit einem kräftigen Einbruch nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs begann. Nach zwei weiteren schwächeren Sitzungen, kann sich die Aktie heute zwar etwas berappeln, doch der Höhenflug der vergangenen Wochen scheint erst einmal gestoppt. Anleger-Tipp: Ist die Rallye bei BioNTech vorbei? Schlägt jetzt vielleicht die große Stunde von CureVac, Moderna & Co.? Angesichts der aktuellen Entwicklung haben wir BioNTech, Moderna & Co. einmal komplett durchleuchtet. Die Ergebnisse dieser Studie können (ausnahmsweise kostenlos) hier herunterladen.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer