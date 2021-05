Die sogenannten Wasserstoffaktien – allen voran Nel ASA – haben eine turbulente Woche hinter sich. Am Dienstag veröffentlichte der norwegische Spezialist für Elektrolyseure seine Zahlen für das erste Quartal. Dabei konnte Nel ASA seine Umsätze um 24% auf 157 Millionen norwegische Kronen steigern, entfernte sich mit einem Verlust von 0,45 NOK pro Aktie aber ein Stück weiter von der Profitabilität (Vorjahr: -0,12NOK). Soweit die Fakten.

Während die Ergebnisse auf den ersten Blick gar nicht so schlecht anmuten, wurde die Aktie von Anlegern massiv abgestraft. In der einsetzenden Korrektur verlor der Kurs aus dem Stand rund 30 Prozent an Wert. Doch nach dem Tief bei 1,70 Euro am Freitagmorgen setzte eine massive Gegenbewegung ein, die den Kurs bis zum Handelsende wieder in Richtung der Zwei-Euro-Marke hievte. Damit hat sich die technische Ausgangslage nun massiv verbessert.

