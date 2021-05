„Wie gewonnen, so zerronnen“ – so, oder so ähnlich, müssen sich Nel ASA-Aktionäre heute Morgen fühlen. Nach der kräftigen Erholung am Freitag ging es heute vorbörslich zunächst weiter nach oben, ehe die Kurse in der ersten offiziellen Handelsstunde zwischen 9 Uhr und 10 Uhr wieder den Rückwärtsgang einlegten. Mittlerweile notiert der norwegische Wasserstoffspezialist schon wieder über acht Prozent im Minus. Nach Abschlägen von 14 Prozent am Dienstag und elf Prozent am Donnerstag der nächste herbe Rückschlag.

Grund für den Rücksetzer waren die schwachen Quartalszahlen in der vergangenen Woche. Doch ist das wirklich das Ende des Wasserstoff-Booms? Wasserstoff ist vielleicht der Mega-Trend der kommenden Jahre. Zahlreiche Länder planen den massiven Ausbau umweltfreundlicher Energien. Dafür werden Förderprogramme in Billionenhöhe (!) aufgelegt. Von diesen öffentlichen Mitteln dürften auch Plug Power, Nel ASA & Co. ein ordentliches Stück abbekommen. Gute Voraussetzungen also für die Wasserstofftitel auch in Zukunft zu den Gewinnern zu gehören.

Empfehlung für Anleger: Wasserstoff ist das vielleicht größte Thema an den Börsen. Grund genug für uns die Aktien mit den größten Gewinnchancen zu analysieren. Herausgekommen ist eine Sonderstudie, die Sie hier (kostenlos) abrufen können.