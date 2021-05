Anlegerverlag Plug Power am Boden angekommen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 10.05.2021, 14:48 | 1090 | 0 | 0 10.05.2021, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen müssen heute erneut einen tiefen Rückschlag an der Börse hinnehmen. Infolge eines wochenlangen Abwärtstrends befindet sich die Aktie nun auf einem vorübergehenden Tiefpunkt. Geht hier überhaupt noch was? Anmerkung der Redaktion: In unserer großen Wasserstoffstudie können Sie ab sofort lesen, wie die Prognosen für Unternehmen wie Plug Power aussehen. Denn nach dem Crash an der Börse, eröffnet die Branche aktuell wieder immense Gewinnpotenziale. Einfach hier klicken. Mit einem derzeitigen Aktienkurs von 18,71 Euro liegt der Kurs auf dem niedrigsten Wert des bislang laufenden Jahres. Gegenüber dem Vortag geht der Wert um insgesamt 1,2 Prozent und 0,23 Euro zurück. Innerhalb von weniger als zwei Wochen ist der Aktienkurs zudem um mehr als 20 Prozent zurückgegangen. Im März kam es schon zu schlechten Nachrichten rund um Plug Power, als Ungereimtheiten bei der Bilanz aufgefallen sind. Dies hat bei Anlegern für massive Verunsicherung gesorgt. Zudem liefern die Aktien der Wasserstoff-Branche gerade generell eine schlechte Performance ab. Die Frage, ob Wasserstoff die Zukunft der Mobilität ist, begleitet die Unternehmen ebenfalls seit geraumer Zeit. Fazit: Welche Aktien von einem anstehenden Wasserstoff-Boom am meisten profitieren dürften, können Sie ab sofort in unserem kostenlosen Sonderreport lesen. Die Wasserstoff-Studie präsentiert die Gewinnpotenziale der Branche und wie die Unternehmen davon profitieren könnten. Einfach hier klicken.





