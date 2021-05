Anmerkung der Redaktion: Die Impfstoff-Aktien zeigen derzeit immense Gewinnpotenziale. Vor allem BioNTech gehört dabei zu den absoluten Top-Unternehmen, was vor allem an der guten Performance des Impfstoffs liegt. In unserem aktuellen Sonderreport nehmen wir dies genau unter die Lupe. Einfach hier klicken.

Die Aktionäre des Mainzer Biotechnologie-Unternehmens dürfen sich weiter über Wahnsinns Aktienkurs an der Börse freuen. Durch die Herstellung des Corona-Impfstoff hat sich BioNTech zu einem der gefragtesten Unternehmen weltweit entwickelt. Und Schluss ist hier noch lange nicht!

Heute verzeichnet die Aktie mit 162,70 Euro einen wahnsinnigen Aktienkurs. Gegenüber dem Vortag verbessert sich die Aktie um knapp 8 Prozent und 11,85 Euro. BioNTech ist einfach der Wahnsinn und das zeigt sich in der Entwicklung der letzten zwei Monate. In diesem Zeitraum konnte sich die Aktie um weit mehr als 100 Prozent verbessern.

Zuletzt wurde bekannt, dass BioNTech ein weiteres Werk in Singapur plant, um die Verbreitung des Corona-Impfstoffs in Südostasien voranzutreiben. Diese soll im Jahr 2023 in Betrieb gehen, um ab da möglichst flexibel auf pandemische Entwicklungen reagieren zu können. Es wird geplant, mehrere 100 Millionen Impfdosen herstellen zu können.

Fazit: In unserem aktuellen Sonderreport analysieren wir die Situation rund um die Impfstoff-Aktien. Dabei bietet vor allem BioNTech immense Gewinnpotenziale. Alles was man aktuell zu diesem Thema wissen muss, können Sie in unserem Sonderreport nachlesen. Hier kostenlos abrufen