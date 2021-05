PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Montag überwiegend höher geschlossen. Klare Kurszuwächse gab es dabei am polnischen und ungarischen Aktienmarkt zu sehen. In Moskau wurden hingegen überwiegend Kursverluste registriert.

Der Wig-20 in Warschau verbuchte einen Zuwachs von 0,88 Prozent auf 2115,70 Punkte, nachdem er am Freitag bereits um 2,5 Prozent zugelegt hatte. Der breiter gefasste WIG steigerte sich um 1,04 Prozent auf 62 757,16 Punkte. Die vier umsatzmäßig am stärksten gehandelten Aktien waren am Berichtstag KGHM (minus 0,77 Prozent), PKO Bank (plus 3,77 Prozent), PKN Orlen (plus 2,51 Prozent) und CD Projekt (minus 2,97 Prozent). Kety schlossen nach Ergebnisvorlage mit plus 3,35 Prozent.