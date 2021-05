Anlegerverlag CureVac-Aktie nimmt Kurs auf 100-Dollar-Marke. Jetzt noch rein? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 13.05.2021, 17:42 | 237 | 0 | 0 13.05.2021, 17:42 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei CureVac häufen sich mittlerweile die guten Unternehmensnachrichten. Wie soeben bekannt wurde, forschen die Tübinger an einem zweiten Impfstoffkandidaten, der in ersten Tests herausragende Ergebnisse lieferte. So sorgt der Wirkstoff CV2CoV bei Tierversuchen für eine hohe Antikörperbildung und sehr starke Immunantwort. Das Unternehmen geht davon aus, dass klinische Studien bereits im dritten Quartal beginnen können. Ein Vergleich mit BioNTech, deren Impfstoff bekanntermaßen schon auf dem Markt ist, zeigt das große Potenzial für die Impfstoffhersteller. Immerhin hat BioNTech allein im ersten Quartal über eine Milliarde Euro erlöst… Die CureVac-Aktie reagiert dementsprechend positiv. An der Wall Street liegt das Papier zur Stunde rund vier Prozent im Gewinn und tastet sich damit an die Marke von 100 US-Dollar heran. Empfehlung für Anleger: Angesichts dieser Brisanz haben wir CureVac genau unter die Lupe genommen. Welche Chancen haben Anleger, aber auch welche Risiken einkalkuliert werden müssen. Die Ergebnisse der Analyse können Sie hier nachlesen.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer