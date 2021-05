Anlegerverlag Neue Studie zu BioNTech ist da! Kaum Nebenwirkungen bei „Kreuzimpfungen“! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 14.05.2021, 09:37 | 119 | 0 | 0 14.05.2021, 09:37 | Foto: www.anlegerverlag.de Die neueste Studie zu sogenannten „Kreuzimpfungen“ – also zwei Impfungen mit unterschiedlichen Wirkstoffen zeigt nur geringe Nebenwirkungen bei den Probanden. Nachdem in Deutschland zuletzt die Erstimpfungen im Vordergrund standen, will die Regierung jetzt die Zweitimpfungen forcieren. Dabei sollen junge Menschen, die zunächst AstraZeneca erhalten haben, jetzt einen anderen Wirkstoff verabreicht bekommen. Die komplette BioNTech-Analyse können Sie hier nachlesen. Die Angst vor möglichen Nebenwirkungen ist dabei mehr oder weniger unbegründet. Denn wie eine Studie aus England zeigt, dass es bei den 830 Teilnehmern zwar etwas häufiger zu Nebenwirkungen kam, diese aber nur leicht oder moderat ausfielen. Keiner der Probanden musste sich wegen der Beschwerden ins Krankenhaus begeben und die Nebenwirkungen klangen zügig wieder ab. Der Aktienkurs von BioNTech hängt derzeit zwischen 175 und 200 US-Dollar fest. Gestern setze der Kurs um knapp drei Prozent zurück und fiel auf 180,79 US-Dollar. Damit rückt die charttechnische Unterstützung zwischen 170 und 175 US-Dollar näher. Empfehlung für Anleger: Angesichts der immer neuen Studien und deren Auswirkungen auf den Aktienkurs haben wir die Chancen und Risiken von BioNTech noch einmal genau untersucht. Geht die Rallye weiter? Oder sind die tollen Nachrichten schon eingepreist? Hier finden Sie Antworten auf diese Fragen.





