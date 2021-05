Die Impfstoffaktien verabschiedeten sich allesamt mit kräftigen Kursgewinnen ins Wochenende. BioNTech verbesserte sich um fünf Prozent, Moderna kletterte um sieben Prozent und CureVac schoss sogar neun Prozent nach oben. Grund für den jüngsten Aufschwung sind die herausragenden Geschäftszahlen von BioNTech, die verdeutlichen wie viel Geld sich mit der Herstellung von Impfstoffen verdienen lässt.

Alle drei Titel konnten damit die kurzfristigen Abwärtstrends stoppen und sich wieder bis in die Nähe ihrer Allzeithochs vorarbeiten. Dadurch sind noch im Mai Ausbrüche nach oben greifbar. Doch für Anleger stellt sich damit auch die Frage: Welche Aktie verfügt auf dem jetzigen Niveau über das größte Potenzial? Mit welchem Titel lassen sich jetzt noch Gewinne einfahren?

