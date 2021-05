Am Dienstag vor einer Woche veröffentlichte der norwegische Elektrolyse-Spezialist Nel ASA seine Geschäftszahlen für das erste Quartal. Obwohl das Unternehmen seine Umsätze (deutlich) steigern konnte, wurde die Aktie regelrecht abgestraft. Es ging im Sturzflug von 2,40 Euro auf 1,57 Euro gestern Morgen. Dort konnte die Aktie dann wieder nach oben drehen, doch der ganz große Befreiungsschlag blieb bisher aus.

So ging Nel ASA gestern mit einem Plus von knapp vier Prozent aus dem Handel. Zwar konnte der Kurs ausgehend vom Tagestief rund zehn Prozent zulegen, doch unter dem Strich dürfte das vorerst noch zu wenig sein. Für die nächsten Tage und Wochen wird es jetzt entscheidend sein, dass sich Nel ASA wieder an die Zwei-Euro-Marke vorarbeitet, ehe es dann um einen Vorstoß in den Kursbereich um 2,40 Euro geht. Doch nach unten ist das Abwärtspotenzial nach wie vor groß…

