Anlegerverlag Nel ASA, Plug Power, Ballard Power, ITM Power – das MÜSSEN Sie jetzt unbedingt wissen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 15.05.2021, 18:39 | 65 | 0 | 0 15.05.2021, 18:39 | Foto: www.anlegerverlag.de Was für eine turbulente Börsenwoche für die sogenannten Wasserstoff-Aktien! Erst gingen die Kurse in den Keller, dann sorgte Plug Power mit vorläufigen Zahlen für Erleichterung und beinahe sämtliche Titel der Branche zogen teilweise deutlich an. Doch sind die Kurse damit jetzt schon über den Berg? Oder geht das Drama am Montag gleich wieder weiter? Zur Erinnerung: Alles über die Wasserstoff-Titel lesen Sie in unserer großen Wasserstoff-Sonderstudie. Einfach hier klicken. 2020 waren die Wasserstoff-Aktien die Überflieger des Jahres. 100% Gewinn, 200% Gewinn und sogar fast 1000% Gewinn ließen sich mit Nel ASA, Plug Power & Co. einstreichen. Doch seit den Tops Ende Januar befinden sich die Kurse geschlossen auf Tauchstation. Jetzt allerdings könnte die Wende wirklich gelingen… So hat Plug Power gezeigt, dass sich die Umsätze sogar während der Corona-Pandemie (deutlich) steigern, was die Zukunftsfähigkeit der Branche eindrucksvoll unter Beweis stellt. Denn Wasserstoff hat ganz einfach das Potenzial unsere Energie- und Klimaprobleme zu lösen. Fazit: Wasserstoff ist nach wie vor eines der absoluten Mega-Themen unserer Zeit. Mit welcher Aktien Sie momentan die größten Gewinnchancen haben, lesen Sie in unserer Sonderstudie zum Thema Wasserstoff, die Sie an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Hier geht’s zum Download.





