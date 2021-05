Anlegerverlag Nel ASA, Plug Power & Co.: Die Woche der Wahrheit für die Wasserstoff-Aktien Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 16.05.2021, 11:49 | 95 | 0 | 0 16.05.2021, 11:49 | Foto: www.anlegerverlag.de Wasserstoff-Aktien wurden in den vergangenen Tagen regelrecht durchgeschüttelt! Zunächst sah es nach einer heftigen Korrektur aus, ehe gute Geschäftszahlen von Plug Power die beinahe gesamte Branche aus dem Tal der Tränen führte. Doch reicht das schon für einen endgültigen Befreiungsschlag? In unserem großen Wasserstoff-Report lesen Sie, welche Aktien von der möglichen Trendwende am meisten profitieren! Wasserstoffaktien waren im vergangenen Jahr in aller Munde. Immerhin waren sie die absoluten Überflieger-Aktien. Anleger konnten mit Nel ASA, Ballard Power, Plug Power & Co. 100% Gewinn, 200% Gewinn und sogar fast 1000% Gewinn einfahren. Ende Januar markierten viele Titel dann ihren vorläufigen Höhepunkt und es setzte eine heftige Korrektur ein, die jetzt allerdings beendet werden könnte. Denn Plug Power hat mit den vorläufigen bewiesen, dass Wasserstoff nach wie vor extrem gefragt ist. Sogar in der Pandemie konnte der amerikanische Brennstoffzellenhersteller seine Umsätze im Vorjahresvergleich um über 50 Prozent, was die Zukunftsfähigkeit der Branche eindrucksvoll unter Beweis stellt. Fazit: Wasserstoff ist nach wie vor eines der absoluten Mega-Themen unserer Zeit. Mit welcher Aktien Sie momentan die größten Gewinnchancen haben, lesen Sie in unserer Sonderstudie zum Thema Wasserstoff, die Sie an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Hier geht’s zum Download.





