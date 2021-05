Die CureVac-Aktie ist in den vergangenen Tagen regelrecht explodiert. Neun Prozent Kursgewinn am Donnerstag, weitere sieben Prozent am Freitag und gestern schon wieder über fünf Prozent. Insgesamt verbesserte sich der Kurs von 93,96 US-Dollar am Mittwochabend auf 116,38 US-Dollar gestern zur Schlussglocke. Ein Plus 23,8% in nur drei Tagen! Ist die Rallye damit bereits am Ende? Wir glauben nicht, denn…

Der Aktie fehlen derzeit weniger als fünf Prozent bis zum Erreichen der historischen Bestmarke vom 3. Mai bei 121,89 US-Dollar. Es ist also gut möglich, dass der Kurs jetzt noch einmal richtig Gas gibt, um diese Grenze zumindest anzutesten. Sollte es sogar darüber gehen, könnte der Druck auf die nicht investierten Marktteilnehmer so groß werden, dass diese auf den unter Volldampf fahrenden Zug aufspringen (müssen) und die Rallye so weiter anheizen.

