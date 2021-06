Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Kryptowährungen Neue Hiobsbotschaft: US-Präsident Biden will Steuerrecht für Kryptos drastisch verschärfen US-Präsident Biden will Steuerhinterziehung in den USA eindämmen. Dazu sollen künftig alle Krypto-Transaktionen ab 10.000 US-Dollar automatisch den Steuerbehörden gemeldet werden. Das setzt den Bitcoin-Kurs unter Druck.