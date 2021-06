Über mangelnde Spannung kann man sich in diesen Tagen in Bezug auf den Dax nun wirklich nicht beklagen.

Der Handelsverlauf im Dax wird gegenwärtig von zwei markanten Kursbereichen dominiert, die bereits in den vergangenen Wochen wechselseitig auf Belastbarkeit abgeklopft wurden. Auch in der abgelaufenen Handelswoche standen beide Kurszonen im Fokus des Handelsgeschehens. Innerhalb kurzer Zeit testete der Index die Oberseite der Handelsspanne – also den Bereich um 15.500 Punkte – auf Durchlässigkeit ab. Der Vorstoß blieb erfolglos. Einsetzende Gewinnmitnahmen führten den Index zügig auf die 15.000 Punkte. In Kombination mit dem Bereich von 14.800 Punkten bilden die 15.000 Punkte die aktuell zentrale Unterstützung.

Während man den Index bereits an der Schwelle zu einer Korrektur stehend wähnen konnte, zeigte der Index dann doch noch einmal Comebackqualitäten und rettet sich zurück über die 15.000er Marke. Der Wochenschluss oberhalb von 15.400 Punkten versetzt den Index nun aus charttechnischer Sicht für die anstehende Handelswoche durchaus in eine komfortable Ausgangslage.

Allerdings gilt noch: Obwohl der Dax zuletzt eine erneute Attacke auf der Unterseite parieren konnte, ist eine baldige Korrektur noch nicht endgültig vom Tisch. Wechselseitig machten aufflammende Inflationssorgen und die Stärke des Euro die Marktakteure nervös. Bislang brach sich diese Nervosität jedoch noch nicht Bahn, was wiederum daran liegen könnte, dass die Seitenlinie noch gut besetzt ist; sprich, dass Rücksetzer sofort Kaufinteresse kreieren und so gar nicht erst die Gelegenheit bekamen, sich adäquat zu entwickeln. Das Thema nach(d)rückende Liquidität stützt die Aktienmärkte nach wie vor…

Zuletzt standen eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Das Bild bleibt hier allerdings weiterhin ambivalent. Bezeichnend hierfür war die Datenlage vom Freitag (21.05.). Während der aktuelle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe leicht unterhalb der Erwartungen liegend veröffentlicht wurde, lag der Einkaufsmanagerindex für das nicht-verarbeitende Gewerbe leicht oberhalb der Erwartungen.

Auch die neue Handelswoche hält einige wichtige Veröffentlichungen bereit. So stehen unter anderem am Dienstag (25.05.) frische Daten zur Entwicklung des deutschen BIP und aktuelle ifo-Daten an.

Kurzum. Der Dax kommt aus einer überaus spannenden Handelswoche und dürfte vor einer weiteren spannenden Handelswoche stehen. Zahlreiche Daten könnten den Dax in die eine oder aber in die andere Richtung bewegen. Aus charttechischer Sicht gilt: Sollte es dem Index gelingen, signifikant über die 15.500 Punkt vorstoßen zu können, so würde er die Tür in Richtung 16.000 Punkte zumindest einen Spalt breit öffnen. Gefahr ist hingegen in Verzug, sollte der Index unter die Zone 15.000 / 14.800 Punkte abtauchen müssen!