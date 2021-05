Die neue Woche beginnt für den Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech gleich mit einer Hammer-Meldung. Denn wie jetzt durch die Aussage des österreichischen Gesundheitsministers Wolfgang Mücke bekannt wurde, steht die “EMA-Zulassung von Biontech für Zwölf- bis 15-Jährige in den nächsten wenigen Tagen oder Stunden unmittelbar bevor”. Erst vor wenigen Wochen hatte BioNTech bei der Europäischen Arzneimittelagentur die Zulassung seines Impfstoffs beantragt.

Damit scheint BioNTech das Rennen gegen Moderna für sich zu entscheiden, ehe es so richtig begonnen hat. Denn auch die Amerikaner planen in Kürze einen Zulassungsantrag für ihren Impfstoff für Kinder und Jugendliche zu stellen. Diese guten Nachrichten könnten der BioNTech-Aktie jetzt den letzten Schubs in Richtung Allzeithochs geben. Denn derzeit steht die Aktie unmittelbar vor dem Sprung über die 200-Dollar-Marke und damit kurz vor neuen Bestwerten oberhalb von 213,15 US-Dollar.

