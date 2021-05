---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung von Insiderinformationen

nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Schlagwort: Dividende



Hauptaktionärin schlägt Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,20 je Aktie vor



Besigheim, 25. Mai 2021 - Zu der ordentlichen Hauptversammlung der Müller - Die lila Logistik SE am 9. Juni 2021 ist der Gesellschaft heute ein Gegenantrag der Hauptaktionärin Michael Müller Beteiligungs GmbH zu Punkt 2 der Tagesordnung betreffend die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zugegangen. Die Michael Müller Beteiligungs GmbH schlägt mit dem Gegenantrag vor, den in Höhe von EUR 11.726.817,87 ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von EUR 1.591.150,00 für die Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,20 je Aktie zu verwenden und in Höhe von EUR 10.135.667,87 auf neue Rechnung vorzutragen.



Der Gegenantrag ist über die Internetseite

https://www.lila-logistik.com/de/hauptversammlung zugänglich.

Weitere Informationen:



Sprache: Deutsch

