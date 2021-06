Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

SAP weiter am 10er-EMA Es bietet sich im Bereich des 10er-EMA bei 114,50 weiter eine Short-Position an. Der Stopp könnte am Widerstand bei 116,40 Euro platziert werden, das Kursziel ist an der Unterstützung bei 112,00 Euro zu sehen. Solange das Verlaufshoch bei 116,30 …