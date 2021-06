Der japanische Leitindex Nikkei 225 zeigte in den letzten Tagen eine veritable Erholung, nachdem es für ihn Mitte Mai noch einmal unter die 28.000er Marke ging.

Aufgrund der jüngsten Kursentwicklung hat er nun sogar die Chance, das Ende der Konsolidierung einzuläuten. Dem Index stehen somit wichtige Handelstage ins Haus.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es an dieser Stelle unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht hat der Index seine „angestammte“ Handelsspanne zwischen 30.000 Punkten und 28.400 Punkten erst einmal verlassen. Während des Rücksetzers unter die 28.000er Marke wurde noch einmal die wichtige Unterstützung von 27.000 Punkten erfolgreich getestet. Aktuell unternimmt der Nikkei 225 den Versuch, wieder in seine Handelsspanne zurückzukehren und attackiert den Bereich von 28.400 Punkten. Damit ist die Aufgabenstellung für die nächsten Handelstage klar definiert: Der Nikkei 225 muss über die 28.400 Punkte laufen, um das Chartbild zu entspannen und sich weiteres Potential in Richtung 30.000 Punkten zu eröffnen. Sollte es hingegen zu einem Ausbau eines neuen Bewegungstiefs kommen (der Index also signifikant unter die 27.000 Punkte zurücksetzen müssen), ist Vorsicht geboten. In diesem Falle wäre auch eine Neubewertung der Lage erforderlich.“



Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung waren die ersten Ansätze einer Erholung zu beobachten. Bis dahin war es allerdings noch nichts Belastbares.

Dem Index gelang es nun, der Erholung weitere Relevanz zu verleihen. Mit den 28.400 Punkten wurde eine erste wichtige Hürde übersprungen. Auch der Bereich um 28.850 Punkte scheint geknackt zu sein. Doch Ausruhen sollte sich der Index nicht auf dem bislang Erreichten. Die nächsten Bewährungsproben warten schon. Nun gilt es, den kurzfristigen Abwärtstrend sowie die (psychologisch) wichtige Marke von 30.000 Punkten aus dem Weg zu räumen. Doch erst ein Ausbruch auf ein neues 52-Wochen-Hoch würde das Chartbild auf der Oberseite klären. Hierzu müsste das markante Februar-Hoch bei 30.600+ Punkte überwunden werden. Um das aktuelle Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollte der Nikkei 225 oberhalb von 28.400 Punkten verbleiben.

Der Nikkei 225 profitierte zuletzt zum einen von nachlassenden Inflationssorgen. Zum anderen dürften sich aber auch die robusten US-Märkte positiv auf den Nikkei 225 ausgewirkt haben.

Die in den letzten Handelstagen veröffentlichten japanischen Konjunkturdaten boten dagegen das bekannt ambivalente Bild. Stellvertretend sei an dieser Stelle auf die am Monatg (31.05.) veröffentlichten Daten zur japanischen Industrieproduktion im April verwiesen.

Kurzum. Der Nikkei 225 zeigte zuletzt eine robuste Entwicklung und hat nun die Chance, das Ende der Konsolidierung herbeizuführen. Hierzu müsste es nun zunächst über die 30.000er Marke gehen. Ein Ausbruch auf ein neues 52-Wochen-Hoch würde dann charttechnische Klarheit bringen. Auf der Unterseite spielen sich Rücksetzer nun idealerweise oberhalb von 28.400 Punkte ab.