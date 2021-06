Binnen 24 Monaten will die Cryptology Asset Group der beiden Investoren Christian Angermayer und Mike Novogratz bis zu 100 Millionen Dollar in Crypto-Risikokapitalfonds investieren. Dies kündigt das in Malta beheimatete und an der Düsseldorfer Börse im Freiverkehr notierte Unternehmen am Donnerstag an. „Dabei verfolgen wir weltweit einen Ansatz, der sowohl Fonds umfasst, die in Krypto- und Blockchain-bezogene Unternehmen ...